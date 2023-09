Arheologul Horia Cilan, care a absolvit Facultatea de Istorie a UBB Cluj, a murit la numai 24 de ani. Deocamdata nu se stiu mai multe detalii, dar prietenii tanarului arheolog au lasat mesaje pline de durere."Te-ai stins de durere, chiar in locul in care iti placea cel mai mult sa fii"."Horia, un tanar entuziast al istoriei, care si-a gasit sfarsitul la situl arheologic din Orastie... din durere te-ai dus dintre noi si n-o sa stim niciodata de ce. Si nici nu conteaza"."Daca am fi stiut, ... citeste toata stirea