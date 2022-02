Arhibox va alege unde se va face prima scoala publica in cartierul Buna Ziua

Primaria a semnat in 26 ianuarie contractul pentru studiul de fezabilitate si Planul Urbanistic Zonal menit sa aduca prima scoala publica in cartierul Buna Ziua, cartier nou al Clujului dezvoltat haotic din 2000 incoace. Contractul a fost incheiat cu proiectantii de la Arhi Box pentru 497.000 lei si 18 luni, timp in care acestia trebuie sa caute un teren pentru a fi expropriat in vederea construirii unei scoli pentru ciclul primar si gimnazial si sa realizeze studiile necesare realizarii ... citeste toata stirea