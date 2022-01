Arhitect din comisia de urbanism a Primariei: "Studiile de trafic, asa cum sunt ele facute astazi, au o problema"

Tot mai multi specialisti au inceput sa critice modul in care Primaria conditioneaza dezvoltarea urbanistica a orasului. Arhitectul Serban Esiganas (in prezent decan al Facultatii de Arhitectura si Urbanism) a fost primul specialist din Cluj care a criticat public modul in care Boc avizeaza proiectele de urbanism din oras, conditionandu-le de termene de realizare a infrastructurii mari neasumate de autoritati sau de studii de trafic facute de privati la comanda beneficiarilor de proiecte, ... citeste toata stirea