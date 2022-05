Arhitecta Daniela Maier, realeasa presedinte al Ordinului Arhitectilor din Romania, filiala Transilvania

In cadrul Conferintei Teritoriale a Ordinul Arhitectilor din Romania, filiala Transilvani, Daniela Maier a fost realeasa in functia de presedinte, transmite organizatia printr-un comunicat de presa."Arh. Daniela Maier va continua proiectele desfasurate de Ordinul Arhitectilor din Romania filiala Transilvania pentru inca un mandat. Pe 20 mai, ea a fost reconfirmata in functia de presedinte al filialei de catre cei 90 de membri ai filialei, prezenti la Conferinta Teritoriala de Alegeri 2022", ... citeste toata stirea