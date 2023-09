Serban Esiganas, decanul Facultatii de Arhitectura si Urbanism din Cluj-Napoca, spune ca recentul parc inaugurat "14 Iulie" are elemente care nu se folosesc de doua decenii in urbanism, iar scuarul din acest parc este foarte sarac. Primarul Emil Boc a deschis Parcul 14 Iulie, din cartierul Grigorescu, dupa ce au fost finalizate lucrarile de refacere in 4 septembrie.Ca si alte lucrari ale administratiei locale, parcul renovat se incadreaza cu greu la categoria "spatiu verde". In afara de putina ... citeste toata stirea