Arhitectul Ionel Vitoc aplaudat in Consiliul Local. A devenit cetatean de onoare al Clujului

Consilierii locali au votat in unanimitate conferirea titlului de catatean de onoare arhitectului Ionel Vitoc. Primarul Emil Boc a tinut sa salute votul colegilor si sa isi exprime aprecierea fata de contributia sa in comunitatea clujeana, atat pe partea care tine de profesia sa de arhitect cat si pentru implicarea pe partea culturala.Emil Boc a mai tinut sa ofere doua exemple de proiecte reusite in Cluj-Napoca, Grand Hotel Italia si biserica Sf Gheorge din cartierul Grigorescu, proiecte care ... citeste toata stirea