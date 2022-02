Arhitectul Radu Negoita, despre garsoniera de 11 mp din Cluj: "Totul porneste de la cat respect cerem noi pentru viata noastra"

Un anunt imobiliar din Cluj a devenit viral pe Facebook, cu zeci de mii de comentarii si distribuiri in numai 48 de ore. Motivul? Garsoniera de numai 11 mp era data spre inchiriere pentru 200 de euro. Arhitectul Radu Negoita spune, intr-o discutie cu Libertatea, ca si spatiile mici pot fi transformate in locuinte practice, in anumite conditii. Aminteste ca metropolele lumii au spatii locuite chiar mai mici: apartamentele-sicriu din Hong Kong masoara intre 2 si 9 metri patrati."Nu este cea mai ... citeste toata stirea