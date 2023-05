Claudiu Salanta, arhitectul sef al judetului Cluj, spune ca a boicotat sedintele de urbanism ale municipiului in semn de protest, dupa ce in cadrul unei sedinte Comisia le-a solicitat unor cetateni sa construiasca o gradinita pentru 10 case in Borhanci. Asta in timp ce, la aceeasi sedinta unui dezvoltator imobiliar i s-a cerut o gradinita la 384 de apartamente."Am participat o perioada, dupa care - acum nu am nimic de ascuns - nu mi s-a parut ca este corect fata de cei 10 cetateni din Borhanci ... citeste toata stirea