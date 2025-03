Arhitectul-sef al judetului, Claudiu Salanta, sesizeaza Autoritatea pentru Protectia Consumatorilor dupa ce o Agentie Imobiliara din Cluj propune intr-un video vanzarea unei boxe din Buna Ziua cu 50.000 de euro cu promisiunea ca poate fi transformata in a

Piata imobiliara trebuie reglementata urgent, spune arhitectul-sef al judetului, Claudiu Salanta, dupa ce a lecturat pe retele de socializare cea mai fierbinte oferta imobiliara a momentului din Cluj-Napoca: doua boxe dintr-un bloc din cartierul Buna Ziua, de pe strada N. Dragan, scoase la vanzare cu doar 50.000 de euro fiecare, cu mentiunea ca pot fi transformate in apartamente. Fie si un anunt postat in scopuri de marketing, el induce in eroare consumatorii si ar trebui ca astfel de practici ... citește toată știrea