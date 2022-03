Arhitectul sef al judetului Cluj explica ce inseamna finalul starii de alerta pentru actele din domeniul urbanismului si autorizarii

Odata cu incheierea starii de alerta se va intra intr-o perioada de tranzitie spre normalitate, perioada care inseamna ca documentele care au expirat in perioada de pandemie, isi vor pierde definitiv valabilitatea in data de 06.06.2022 (90 de zile din data de 08.03.2022) si se pot prelungi, pe baza unei cereri depuse pana cel traziu in 16 mai 2022, arata Claudiu Salanta, arhitectul sef din cadrul Consiliului Judetean Cluj intr-o postare pe Facebook. El a mai promis ca va trimite o circulata ... citeste toata stirea