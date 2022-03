Arhitectul-sef al judetului Cluj propune scoaterea masinilor din zona metropolitana: "Daca ne concentram pe trafic o sa discutam mereu doar despre masini"

Claudiu Salanta, arhitect-sef la Consiliul Judetean Cluj propune planuri marete pentru decongestionarea traficului in zona metropolitana a judetului. Salanta prezinta si un exemplu de bune practici, modul in care au invata planificarea urbana orase precum Paris si Barcelona, dupa modelul Groningen."Barcelona isi propune sa scada cu 60% suprafata din oras destinata transportului rutier. Orasul are nevoie de solutii la transportul individual si putem sa invatam, sa analizam, sa testam ce anume ... citeste toata stirea