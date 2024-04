Arhitectul-sef al judetului despre urbanismul din Aiton, o comuna de langa Cluj: " Exemplele bune continua sa apara si cred ca vor duce la pastrarea unui sat frumos prin integrarea noilor constructii in specificul zonei"

Locuinta propusa in Aiton (proiect Plan Urbanistic de Detaliu) care a fost data ca exemplu de arhitectura care respecta specificul rural a fost proiectata de biroul Arhi Plus Concept (proiectant de specialitate) si de ZAZ Archstudio (proiectant general). Casa va avea demisol, parte si mansarda si urmeaza sa se edifice pe o parcela de 1500 de metri patrati (200 mp, curti constructii si 1300 mp, teren arabil), in apropiere de centrul comunei, cu acces din drumul comunal. Constructia are ... citește toată știrea