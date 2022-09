Arhitectura de calitate in Muntii Apuseni. Patru casute de lemn mutate la Smida, comuna Belis - FOTO

Arhitectul sef al judetului Cluj, Claudiu Salanta, a prezentat un nou proiect de arhitectura de calitate, care face cinste zonei montane."Patru casute din lemn au fost construite - acum cativa zeci de ani - de niste mesteri priceputi in Maramures. Au stat acolo o perioada si dupa au fost relocate in Salaj. Acum au fost aduse in Muntii Apuseni si se pregatesc sa fie casa din nou. A treia oara! De asta imi place mie lemnul!In Muntii Apuseni au ajuns in satul Smida - unde are loc si Smida Jazz ... citeste toata stirea