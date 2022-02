Arma care ar trimite economia Rusiei in colaps. Expert: "Ar lovi mai puternic decat decuplarea de la SWIFT"

Occidentul are o arma si mai eficienta decat decuplarea Rusiei de la SWIFT, sustine un expert roman din Germania. Daca SUA si aliatii ar alege sa foloseasca aceasta arma, Rusia ar intra in foarte scurt timp in colaps monetar si economic, spune Marius Ghincea. Cercetator in stiintele sociale si expert in politici publice,la Institutul Universitar European, Marius Ghincea preda la Universitatea Johns Hopkins din Statele Unite. Ghincea spune ca Occidentul dispune de o arma si mai puternica decat ... citeste toata stirea