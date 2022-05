Armata clujeana recruteaza rezervisti voluntari pentru anul 2022

Ministerul Apararii deruleaza in perioada 16 iunie - 10 iulie 2022 etapa de inscriere pentru oamenii care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezerva in calitate de rezervist voluntar in Armata Romaniei pentru cele 871 de locuri disponibile de ofiteri, maistri militari, subofiteri, gradati si soldati.Posturile disponibile sunt in judetele: Cluj, Bistrita-Nasaud, Maramures, Arges, Iasi, Bacau, Neamt, Vaslui, Braila, Brasov, Alba, Covasna, Hunedoara, Dambovita, Prahova, Constanta, Dolj, ... citeste toata stirea