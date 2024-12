Armata Romana, in alerta dupa noile dezinformari aparute pe Tik Tok. Mesaj clar pentru romani: "Toate aceste informatii sunt false"

Armata Romana semnaleaza noi actiuni de dezinformare in mediul online, in special in platforma TikTok. De aceasta data sunt vizate frontierele Romaniei si infrastructura portuara.Prima dintre cele doua postari identificate acrediteaza in mod fals ideea ca granitele Romaniei vor fi inchise si securizate cu efective militare, iar a doua prezinta, de asemenea fara nicio legatura cu realitatea, tehnica militara, care nu se afla in dotarea Armatei Romaniei, ca fiind concentrata in Portul Constanta ... citește toată știrea