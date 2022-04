Armata Romana incepe o noua campanie de recrutare a voluntarilor: "O armata profesionista are nevoie nu neaparat de carne de tun, ci de specialisti"

Ministerul Apararii Nationale vrea ca in urmatorii trei ani sa recruteze 10.000 de voluntari. Dintre acestia, o parte se vor instrui si vor activa ca rezervisti voluntari pe baza de contract. Daca noua lege va fi adoptata, restul vor fi militari voluntari in termen, dar cu totii vor primi bani din partea statului."O armata profesionista are nevoie nu neaparat de carne de tun, ci are nevoie de specialisti, de experti, de oameni care pot sa dezvolte operativ mai complicat, cu armament mai ... citeste toata stirea