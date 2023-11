A doua editie a Targului de Craciun: Winter Dream-Floresti are loc in perioada 30 noiembrie - 23 decembrie si vine cu surprize una si una.Evenimentul va avea loc in Parcul Poligon, locatia traditionala a evenimentelor din Floresti, locul care a ajuns sa uneasca tot Florestiul prin festivalurile de film, sport si concertele organizate acolo.Identitatea Florestiului se formeaza de la an la an cu astfel de evenimente cum este Targul de Craciun, iar sentimentul de apartenenta la comunitate este ... citeste toata stirea