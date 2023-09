Artista Lalla, in varsta de 34 de ani, din Turda, judetul Cluj, a fost gpsita moarta pe plaja de cativa turisti, in Mamaia Nord. Moartea ei este invaluita in mister.Descoperirea a fost facuta joi dimineata, 28 septembrie, la ora 9.00, de catre o femeie care se bucura de aerosolii diminetii. Aceasta a crezut initial ca este vorba despre un manechin, dar apoi si-a dat seama ca este o femeie.Turista a alertat salvamarii care se plimbau cu un ATV pe plaja, iar apoi a ajuns acolo politia.DJ ... citeste toata stirea