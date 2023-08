Artisti din toata Romania si alte sapte tari, la Festivalul Stradal de teatru de papusi WonderPuck, de la Cluj.A saptea editie a Festivalului Stradal WonderPuck are in program momente sustinute de artisti, companii si teatre din toata tara si din alte 7 tari - Spania, Olanda, Italia, Ungaria, Polonia, Ucraina si Bulgaria, anunta azi organizatorii. Festivalul are loc la Cluj intre 8 si 10 septembrie, in centrul orasuli Cluj-Napoca si in curtea castelului Banffy de la Bontida. Accesul e gratuit ... citeste toata stirea