Un clujean care ar fi inselat cel putin zeci de clujeni cu o schema financiara numita "Caritasul unguresc" a scapat de raspunderea penala, ieri, dupa ce Curtea de Apel Cluj a constatat ca a intervenit prescrierea raspunderii penale, procesul a durat atat de mult incat mai multe persoane vatamate au decedat intre timp.Clujeanul Waldman Csaba Laszlo a fost trimis in judecata in iunie 2020 pentru inselaciune in forma continuata, nu mai putin de 86 de acte materiale - acestea au fost doar cele ... citeste toata stirea