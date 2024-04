Asa arata o strada din Gilau dupa ce s-a lucrat haotic: "Nu mai putem suporta" - FOTO

Locuitorii strazii Trandafirilor, din comuna Gilau, reclama starea in care a fost lasata strada in urma lucrarilor la conducta de apa si canalizare."Cam de o luna si jumatate s-au efectuat niste lucrari pe aceasta strada (conducta canalizare, plus conducta de apa) si in urma firmei care a efectuat lucrarea au ramas baltoace si noroi, pe care nu le mai putem suporta.Am facut ieri (n.red. 24 aprilie) sesizare la Primarie, mail la primar si in jur de ora 15.00 a venit un utilaj ... citește toată știrea