Asa au loc tragediile! Caruta nesemnalizata, surprinsa noaptea pe un drum din Cluj: ,,Sper ca nu a intrat nimeni in ei" - VIDEO

Un sofer din Cluj a avut parte aseara, de o sperietura pe cinste. In timp ce circula pe varianta Floresti - Grigorescu, a dat nas in nas cu o caruta nesemnalizata.Fiind ora 19:00 in zona era bezna, soferul reusind sa observe caruta doar cu putin timp ca aceasta sa-i iasa in cale.Soferul a postat imaginile surprinse de camera de bord pe un grup destinat soferilor din Cluj, pentru a-i avertiza si pe alti clujeni cu privire la potentialul pericol in trafic.,,Caruta nesemnalizata pe varianta ... citește toată știrea