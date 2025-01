Asa se produc accidentele in Cluj! Un sofer neatent a lovit o masina incercand sa schimbe banda: ,,Sunt de decor oglinzile la unii" - VIDEO

O secunda de neatentie in trafic se poate transforma foarte rapid intr-o adevarata tragedie. In judetul Cluj, astfel de momente se petrec zilnic.Chiar astazi, in jurul orei 09:00, pe strada Plopilor, un sofer a incercat sa schimbe banda, moment in care a tamponat o masina care se afla pe cealalta banda. Impactul nu a fost puternic insa a provocat pagube materiale usoare ambelor masini.Camera de bord a unui participant la trafic a surprins evenimentul rutier. Soferul a publicat filmuletul pe ... citește toată știrea