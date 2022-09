Asfaltare si intretinere pe DJ 161F Valea Calda - Catina - limita cu judetul Bistrita-Nasaud

Consiliul Judetean Cluj a demarat lucrari de intretinere curenta si periodica pe sectorul de drum Valea Calda - Catina - limita cu judetul Bistrita-Nasaud, situat pe drumul judetean 161F.Lucrarile de intretinere, in ansamblu, vizeaza sectorul in lungime de aprox. 5 kilometri cuprins intre km 0+000 si km 4+829. Acestea se vor finaliza cu asfaltarea tronsonului dintre km 3+000 si km 4+829, astfel ca drumul judetean 161F va fi integral asfaltat.Operatiunile vor consta in realizarea fundatiei ... citeste toata stirea