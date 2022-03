Asociata cu Universitatea Babes-Bolyai, Primaria lanseaza impreuna cu Ordinul Arhitectilor cel de-al 9-lea concurs de solutii sustinut din bugetul local/Se doreste un campus si un Muzeul al Stiintei pe dealul Lomb/Contractul de proiectare si premiile insu

Primaria a anuntat in 2019 ca vrea un Muzeu al Stiintei pe Dealul Lomb, printr-un concurs de solutii sub patronajul Uniunii Internationale a Arhitectilor (UIA). Directorul de dezvoltare al Primariei- Ovidiu Cimpean - a explicat ca acest concept are mare priza la public in alte orase europene unde s-au edificat astfel de muzee in cladiri cu o arhitectura futurista care atrag milioane de turisti anual. Ulterior, a venit pandemia iar in proiect a intrat si UBB, aparand indeea dezvoltarii unei ... citeste toata stirea