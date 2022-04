Asociatia Activ pentru Tine sprijina refugiatii ucraineni prin proiectul "Activ pentru Ucraina"

Situatia actuala din Ucraina are un impact major, direct sau indirect, asupra intregii populatii, indiferent de nationalitate. Din pacate, insa, victimele care au cel mai mult de suferit in urma razboiului sunt cetatenii ucraineni. Multi dintre acestia au fost nevoiti sa isi paraseasca locuintele si sa se indrepte catre alte tari, cu sau fara obiectele personale.Scopul nostru, al Asociatiei Activ pentru Tine, prin intermediul finantarii obtinute in cadrul programului Start ONG, este de a da o ... citeste toata stirea