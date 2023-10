Asociatia care monitorizeaza lucrarile mari de infrastructura din Romania critica dur unul dintre proiectele de gen care urmeaza sa fie construit in Cluj. "Ca sa stiti de la noi, au mainile patate de sange toti", arata acestia.E vorba de trecerea la nivel cu calea ferata de pe Taietura Turcului, despre care asociatia Pro Infrastructura arata ca are un "potential mortal" iar bariera e una "criminala". "Ministerul Transporturilor va emite in curand Autorizatia de Construire (AC) pentru una ... citeste toata stirea