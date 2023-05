Asociatia care monitorizeaza santierele mari de infrastructura din Romania, Pro Infrastructura, sustine ca este greu de crezut ca termenele din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) prin care e asigurata finantarea primei faze din santierul metroului din Cluj-Napoca vor fi respectate, caci sunt la limita.Mai exact, asociatia sustine ca desi in conditiile in care PNRR asigura doar aproximativ 16% din bugetul total al lucrarii si in care oricum contractul de ieri se refera la prima ... citeste toata stirea