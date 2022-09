Asociatia Pro Infrastructura: A3 Nadaselu-Zimbor in 2023 sau 2024? Ce riscuri sunt, daca se intarzie

Asociatia Pro Infrastructura cere CNAIR sa decida mai repede daca vrea sa finalizeze Autostrada Transilvania, intre Nadaselu si Zimbor in 2023 sau 2024, pentru ca firma constructoare ar putea sa aiba alte planuri."Decideti acum: A3 Nadaselu-Zimbor in 2023 sau 2024? De vreo 9 luni mingea este la CNAIR care intarzie (nu ca ne-ar mira) sa aprobe doua modificari de solutii tehnice necesare inaugurarii lotului in 2023.Pentru ca dealurile transilvanene nu stau locului, expertii proiectanti ai ... citeste toata stirea