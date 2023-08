Separatoarele de sens ar putea salva vieti pe "drumurile mortii", intre care DN1C in Cluj, unde chiar in aceasta dimineata au fost omorati doi barbati pe trecerea de pietoni.Propunerea vine de la asociatia Pro Infrastructura, e mai veche, dar ieri asociatia a amintit importanta montarii acestor separatoare, propunere care pare tot mai indepartata de intentiile autoritatilor. "In aceste zile dramatice, in care tineri in floarea varstei sunt bagati in pamant pe marginea drumurilor nationale de ... citeste toata stirea