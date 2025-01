Asociatiile de proprietari din Cluj au datorii de trei milioane de lei catre furnizorul de termoficare, fosta RAT mai asigura servicii pentru 20.000 apartamente din Cluj-Napoca

Asociatiile de proprietari din Cluj au datorii de trei milioane de lei catre furnizorul de termoficare, arata un raport al acestuia din urma publicat ieri.Serviciile de termoficare centralizata vin in Cluj-Napoca prin Societatea Termoficare Napoca SA, fosta Regie Autonoma de Termoficare (RAT). Clientii principali sunt asociatiile de locatari din blocurile unde firma asigura caldura in sistem centralizat, si in pofida faptului ca numerosi proprietari s-au debransat de la serviciile sale in ... citește toată știrea