Civicii mult huliti de cei din Primaria Cluj-Napoca fac acum misto de termenele de finalizare ale lucrarii de pe Kogalniceanu / Universitatii. Oricum lucrarile trebuiau sa fie finalizate in februarie 2023 si nu sunt gata nici azi."Primaria a corectat cu markerul in 30.11 peste hartia cu 31.12 lipita cu aracetul peste panoul cu 30.06 care de fapt trebuia sa zica 28.02.13 septembrie a fost o zi notabila pentru Primarie. A fost ziua in care primaria se contrazicea pe ea insasi privind ... citeste toata stirea