Potrivit unor informatii de ultim moment, peste cateva ore se deschide pasajul rutier peste A3, dintre Campia Turzii si Luna.Informatia a fost comunicata de catre Robert Elekes, responsabilul de comunicare al DRDP Brasov. Deschiderea ar urma sa aiba loc in jurul orelor pranzului.Contactat de TurdaNews, Robert Elekes spune ca deja se afla in drum spre pasajul respectiv unde va avea loc receptia lucrarii. Daca este totul in regula si nu sunt probleme de ordin tehnic, astazi se face ... citeste toata stirea