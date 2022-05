Asteptatul clip de prezentare a editiei din acest an a festivalului de film Transilvania de la Cluj, cel mai mare de gen din Romania, a fost publicat azi. Tema - un mesaj anti-razboi din perspectiva cinematografica, in contextul razboiului din Ucraina."Traim vremuri tulburi. La doar cateva sute de kilometri de granita Romaniei, un conflict armat e in plina desfasurare. In conditiile in care escaladarea si alimentarea lui nu fac decat sa altereze promisiunea de pace in regiune, campania ... citeste toata stirea