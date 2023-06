Astronomul amator Romulus Irimes a primit azi post mortem, la patru decenii de la moarte, titlul de cetatean de onoare al orasului Cluj-Napoca.Decizia a luat-o Consiliul Local, in unanimitate, cu 23 de voturi "pentru" si nici un vot impotriva ori abtineri. In astfel de cazuri, spre deosebire de proiectele obisnuite de hotarari de consiliu local, votul este unul secret, cu buletine de vot impartite in sedinta. Dupa numararea voturilor si aprobarea votului in sedinta, consilierii locali au ... citeste toata stirea