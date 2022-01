Atac armat la o universitate din Germania: un mort si mai multi raniti

Mai multi oameni au fost raniti dupa ce un barbat inarmat a deschis focul la un amfiteatru in orasul german Heidelberg, relateaza Reuters.Politistii germani au informat ca atacatorul a murit, insa nu au dat detalii cu privire la ce s-a intamplat. Anterior, politia germana avertizase, pe Twitter, ca oamenii sa evite zona in care a avut loc atacul."Atat stim deocamdata - un atacator singur a ranit mai multe persoane cu o arma de foc, intr-un amfiteatru. Atacatorul a murit", se arata in ... citeste toata stirea