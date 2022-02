Atac dur la adresa lui Boc. Membru USR: "primarul Clujului ar fi sub control judiciar viata asta si inca doua vieti, daca DNA s-ar sesiza"

Un membru al Biroului National USR a lansat un atac dur asupra edilului clujean. Reactia lui Elek Levente, vine in urma unei stiri aparute in mediul online, potrivit careia primarul Iasiului a fost plasat in control judiciar pentru 60 de zile pentru ca ar fi inchis ochii la Receptia unor cladiri care nu au respectat intocmai Autorizatiile de construire.Levente considera ca "primarul Clujului ar fi sub control judiciar viata asta si poate inca doua vieti", daca DNA s-ar sesiza si la Cluj pentru ... citeste toata stirea