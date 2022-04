Atacurile cibernetice se intensifica. Ce trebuie sa faci daca ai accesat link-ul SMS-ului "Cineva ti-a lasat un mesaj", trimis de hackeri

Atacurile cibernetice s-au intensificat in 2022, autoritatile indeamna sa fiti foarte atenti la SMS-urile pe care le primiti in aceasta perioada. In spatele unei urari de sarbatori pe care o vedeti, teoretic, doar daca accesati un link, se gasesc hackeri ce pot chiar sa va lase fara banii din conturi.In doar cateva zile, zeci de mii de romani au primit mesaje prin care sunt anuntati ca au un mesaj vocal neascultat. Daca acceseaza un link, acesta trimite utilizatorii catre site-uri periculoase. ... citeste toata stirea