Atat s-a putut! "Specialistii" lui Boc au acoperit cu o prelata zona surpata de pe strada Uliului - FOTO

Echipa de muncitori de la RADP Cluj, regie subordonata Primariei Cluj-Napoca, au amplasat o prelata peste strada surpata de pe strada Uliului.Drumul a cedat in 26 aprilie, pe o distanta de 20 de metri, dupa ce au reclamatii cu fisurile din asfalt de multi timp. Initial, cei de la RADP Cluj s-au dus si au turnat asfalt in crapaturi, pentru a inchide gura celor care cereau lucrari serioase de consolidare a drumului. In cele din urma, in seara zilei de 26 aprilie, drumul a luat-o la vale si acum ... citește toată știrea