Atat s-a putut! Un clujean si-a parcat masina pe jumatate in drum, blocand si trotuarul - VIDEO

Un clujean a reusit parcarea lunii martie, dupa ce si-a lasat masina pe zona de acces la bloc, jumatate in strada si jumatate pe pista de biciclisti.Masina a fost parcata pe Calea Someseni, aproape de sensul giratoriu de langa podul IRA. Cel mai probabil, soferul nu a gasit seara nicio parcare libera asa ca a improvizat. Dimineata, toate masinile din jurul lui au plecat, iar el a ramas parcat, daca putem spune asta, intr-un mod care pune in pericol traficul in zona.Zona respectiva este in ... citește toată știrea