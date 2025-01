Ateliere in cartierele Iris si Someseni pentru noi solutii de inverzire pe culoarul Somesului

Proiectul Urbreath are un buget de peste 14 milioane de euro si trebuie are o perioada de derulare intre 2024 si finalul anului 2027.URBASOFIA, societatea care a facut si strategia de dezvoltare pentru Zona Metropolitana a Clujului are responsabilitatea principala sa coordoneze un proeict pilot in Cluj-Napoca care se va concentra pe cursul raului Somes, coridor verde-albastru, pentru a dezvolta si implementa solutii bazate pe natura, facilitati economice si soluctii de mobilitate cu zero ... citește toată știrea