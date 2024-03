ATENEsIE! La Cluj sunt tot mai multi hoti care fura din masini sau locuinte! Ce trebuie sa faci sa eviti "vizita" hotilor

Tot mai multe persoane au ajuns sa fie jefuite la Cluj. Indivizii fura din masini sau case, fiind cazuri in care acestia au fost surprinsi de proprietari in fapt.Mai mult, hotii isi incearca frecvent norocul la mai multe case sau masini, bazandu-se pe neatentia cetatenilor.,,Un barbat din Apahida a fost retinut dupa ce in data de 19 martie, in jurul orei 00.30, barbatul ar fi patruns fara drept in curtea unui imobil situat in comuna Apahida, iar ulterior ar fi intrat in interiorul a doua ... citește toată știrea