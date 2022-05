ATENEsIE, SOFERI! De azi nu mai sunt valabile asigurarile la City Insurance

Asigurarile facute la City Insurance nu mai sunt valabile, incepand de astazi! Cei care au avut astfel de asigurari, trebuiau sa incheie noi asigurari la alti asiguratori existenti pe piata. City Insurance a intrat in faliment, anul trecut. In caz de accident, nu acceptati incheierea unei "amiabile" in cazul in care se prezinta o asigurare de la City Insurance."In atentia celor implicati si sunt parte pagubita in accidente rutiere!!! Incepand de azi nimeni nu mai poate prezenta pentru ... citeste toata stirea