ATENEsIE, SOFERI! Drumurile din judetul Cluj, pline de zapada in urma ninsorii neasteptate. In Faget a avut loc un accident pe seama drumului alunecos

Luna martie a inceput la Cluj cu un fenomen meteo pe care nu il asteptam, ninsoarea. Cei mai nepregatiti sunt insa soferii din judet.Soferii din judet anunta ca drumuile sunt alunecoase din cauza zapezii ce s-a asternut deja pe drumuri. In special in zona Faget drumul a devenit un derdelus improvizat si foarte periculor, unde a si avut loc un accident in jurul orei 8:30, pe drumul Sfantul Ion."In jurul orei 8.20-8.40 in aceasta dimineata, colegul meu avut un accident in Faget pe drumul Sf. ... citeste toata stirea