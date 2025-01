ATENEsIE, soferi! Un camion de peste 122 de tone va traversa Clujul in zilele urmatoare. Ce traseu are transportul agabaritic

Un vehicul de 122 de tone va trece in zilele urmatoare prin Cluj. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca, in perioada 26 ianuarie - 2 februarie, se va desfasura un transport agabaritic, pe ruta Nadlac (judetul Arad), Nadaselu (A3) - Zimbor.Transportul are o masa totala de 122 de tone, vehiculul fiind fara incarcatura."In perioada 26.01.2025 - 02.02.2025 se va desfasura un transport cu depasiri pe traseul: Nadlac II PTF - A1 - A11 - DN7 - Ilia - A1 - ... citește toată știrea