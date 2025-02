Atentie, cad EsIGLE! "Doreii" din Cluj si-au facut de cap pe un bloc din Gheorgheni: "Au omorat pe cineva? Sa arunce cu tigle de la etajul 4?" VIDEO

Doi muncitori care repara acoperisul unui bloc de patru etaje, situat in cartierul Gheorgheni din Cluj-Napoca, au fost surprinsi in timp ce arunca tiglele pe jos, fara sa tina cont ca ar putea rani pe cineva.In plus, acestia nici macar nu s-au obosit sa marcheze corespunzator zona in care cad tiglele sau sa-i avertizeze pe trecatori asupra pericolului.Muncitorii au fost filmati de un trecator care le-a atras atentia ca tiglele aruncate ar putea ajunge pe masini sau, mai rau, pe o persoana ... citește toată știrea