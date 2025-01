Atentie ce postati pe net! Un clujean, TikTok-er cunoscut, retinut si pus apoi sub control judiciar: A instigat oamenii sa iasa in strada cu "topoare"

Atentie ce postati pe internet.Instigarea la violenta nu ramane nepedepsita. Un clujean care a chemat lumea sa iasa in strada cu "topoare, furci si coase" a fost retinut: ,,Trebuie revolutie"Cazul TikTok-erului clujean Justitiarul de Cluj retinut si pus sub control judiciar atrage atentia asupra riscurilor grave ale mesajelor publicate pe retelele de socializare. Acesta a fost retinut dupa ce a postat pe TikTok mai multe videoclipuri in care instiga la violenta in timpul protestelor, ... citește toată știrea