Atentie, clujeni! Armata se antreneaza intens in Poligonul Militar din Floresti! Vezi in ce zile vor avea loc noi trageri

Continua tragerile din Poligonul Militar din comuna Floresti! Conform unui anunt al MApN, in luna februarie 2025 au loc nu mai putin de 11 antrenamente in poligon.Astfel, locuitorii sunt sfatuiti sa stea departe de zonele in care se desfasoara exercitii militare si sa respecte restrictiile impuse.In zilele in care au loc tragerile, se interzice accesul oamenilor, animalelor, carutelor, atelajelor sau a altor categorii de utilaje si autovehicule in zona de siguranta delimitata."Va aducem la ... citește toată știrea