Atentie, clujeni! COD GALBEN de vant puternic la Cluj. A fost emisa o avertizare RO-ALERT / Vezi care sunt zonele vizate de vijelie

ISU Cluj a transmis sambata, 15 martie 2025, un mesaj de avertizare RO-Alert pentru zona montana a judetului Cluj, la altitudine de peste 1800 de metri.Conform informatiilor furnizate, se preconizeaza vant puternic in intervalul orar 12.00-15.00, fiind emis si un cod galben in acest sens. Pana in prezent, nu au fost inregistrate interventii ca urmare a acestei avertizari.Autoritatile recomanda populatiei sa ... citește toată știrea